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Одному із керівників окупаційної поліції в Ізюмі повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Колишньому правоохоронцю з Ізюма на Харківщині заочно повідомлено про підозру в державній зраді. Його підозрюють в активній співпраці зі збройними формуваннями рф. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Одному із керівників окупаційної поліції в Ізюмі повідомили про підозру у держзраді

Цитата

«Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з міста Ізюм Харківської області, який з початку березня 2022 року активно співпрацював зі збройними формуваннями рф», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після захоплення Ізюму російськими військами фігурант разом з окупантами проводив «роз’яснювальні бесіди» з місцевим населенням та вишукував активістів, а також табельну зброю у колишніх колег.

«Під час однієї з таких облав фігурант разом із російськими військовими вдерлися до будинку одного з місцевих правоохоронців, відібрали службовий автомобіль, цінності та особисті речі. За такі «видатні заслуги» окупаційна адміністрація призначила фігуранта на посаду «начальника відділу дільничних інспекторів» незаконного правоохоронного органу в Ізюмі. Після звільнення Ізюму чоловік втік слідом за окупантами», - інформує ДБР.

В ДБР зазначають, що експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Доповнення

Повідомлено про підозру правоохоронцю з Лиману (Донецька область), який змушував затриманих збирати тіла загиблих.

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