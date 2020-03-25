Одноклубник Малиновского заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сайт футбольного клуба "Аталанта" сообщил о первом случае заражения футболиста клуба на коронавирус, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.
27-летний голкипер Марк Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание итальянца проходит без симптомов.
Отмечено, что голкипер и все игроки команды находятся на карантине до 27 марта.
Заметим, что это уже 17-й инфицированный футболист из итальянской Серии А. Больше всего инфицированных имеет ФК “Сампдория” — 7, и “Ювентус” и “Фиорентина” — по 3.
Кроме того добавим, в составе “Аталанты” выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.