Одноклубник Маліновського заразився на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сайт футбольного клубу "Аталанта" повідомив про перший випадок зараження футболіста клубу на коронавірус, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Бергамо.
27-річний голкіпер Марко Спортьелло здав позитивний тест на коронавірус. Захворювання італійця проходить без симптомів.
Зазначено, що голкіпер та усі гравці команди знаходяться на карантині до 27 березня.
Зауважимо, що це вже 17-й інфікований футболіст з італійської Серії А. Найбільше інфікованих має ФК “Сампдорія” — 7, та “Ювентус” і “Фіорентина” — по 3.
Крім того додамо, в складі “Аталанти” виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.