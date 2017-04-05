Один из организаторов псевдореферендуму судить в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Луганской области будут судить одного из организаторов псевдореферендуму в поддержку террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что весной 2014 гражданка Украины обеспечила проведение так называемого референдума в поддержку террористической организации "ЛНР" в Новоайдарском районе. Указанное лицо занималась вопросами выдачи бюллетеней и печатей, осуществляла отбор заявок на участие в избирательных комиссиях и оформления других документов для проведения так называемого референдума.
В тот же день, с целью информационной поддержки проведения "референдума", находясь в городе Новоайдар, непосредственно на территории "участки" предоставила интервью российскому телеканалу "НТВ".
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия, прокуратуры и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, ее объявлено в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Справка: санкция инкриминируемой ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, трех "прокуроров ЛНР" будут судить за сотрудничество с террористами.