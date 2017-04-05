Одного з організаторів псевдореферендуму судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть одного з організаторів псевдореферендуму на підтримку терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що навесні 2014 року громадянка України забезпечила проведення так званого референдуму на підтримку терористичної організації “ЛНР” у Новоайдарському районі. Вказана особа займалась питаннями видачі бюлетенів та печаток, здійснювала відбір заяв на участь у виборчих комісіях та оформлення інших документів для проведення так званого референдуму.
У той же день, з метою інформаційної підтримки проведення “референдуму”, знаходячись у місті Новоайдар, безпосередньо на території “дільниці” надала інтерв’ю російському телеканалу “НТВ”.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.
Довідково: санкція інкримінованої ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, трьох “прокурорів ЛНР” судитимуть за співпрацю з терористами.