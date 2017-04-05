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Одного з організаторів псевдореферендуму судитимуть на Луганщині

Одного з організаторів псевдореферендуму судитимуть на Луганщині

Київ • УНН

 • 12760 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть одного з організаторів псевдореферендуму на підтримку терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що навесні 2014 року громадянка України забезпечила проведення так званого референдуму на підтримку терористичної організації “ЛНР” у Новоайдарському районі. Вказана особа займалась питаннями видачі бюлетенів та печаток, здійснювала відбір заяв на участь у виборчих комісіях та оформлення інших документів для проведення так званого референдуму.

У той же день, з метою інформаційної підтримки проведення “референдуму”, знаходячись у місті Новоайдар, безпосередньо на території “дільниці” надала інтерв’ю російському телеканалу “НТВ”.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкція інкримінованої ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, трьох “прокурорів ЛНР” судитимуть за співпрацю з терористами.

Українські Національні Новини

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