Одного из чиновников АМПУ поймали на крупной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Военной прокуратурой во взяточничестве разоблачен один из руководителей структурного подразделения ГП “Администрация морских портов Украины”. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
“Военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины при оперативном сопровождении отдела в городе Измаил УСБУ в Одесской области в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия „Администрация морских портов Украины“”, — говорится в сообщении.
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Установлено, что при решении вопроса о предоставлении в аренду спецтехники предприятия — экскаватора для проведения землеустроительных работ чиновник требовал от гражданина М. неправомерную выгоду в сумме 44 тысяч гривен.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Белгород-Днестровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области.
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В Администрации АМПУ сообщили, что речь идет о работнике Ренийского филиала.
“Администрация морских портов Украины инициировала проведение служебного расследования. Администрация всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для объективного и беспристрастного расследования этого дела. Для нас крайне важно выяснить все обстоятельства этого случая ”- сообщили в пресс-службе администрации.
По результатам расследования обещают принять соответствующие управленческие и кадровые решения, принятые меры по выявлению условий и причин, которые способствовали совершению указанных противоправных действий.
Напомним, 21 ноября заместитель председателя Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области был приговорен к 5 годам лишения свободы за взятку 2 тысячи долларов.