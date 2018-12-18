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Одного з посадовців АМПУ піймали на крупному хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Військовою прокуратурою на хабарництві викрито одного з керівників структурного підрозділу ДП “Адміністрація морських портів України”. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.

Одного з посадовців АМПУ піймали на крупному хабарі

“Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України при оперативному супроводі відділу в місті Ізмаїл УСБУ в Одеській області в рамках контролю за вчиненням злочину задокументований факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником служби за утриманням інфраструктури Ренійського філії державного підприємства „Адміністрація морських портів України“”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що за вирішення питання про надання в оренду спецтехніки підприємства — екскаватора для проведення землевпорядних робіт чиновник вимагав від громадянина М. неправомірну вигоду в сумі 44 тисяч гривень.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Військовою прокуратурою готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Одеській області.

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В Адміністрації АМПУ повідомили, що мова йде про працівника Ренійської філії.

“Адміністрація морських портів України ініціювала проведення службового розслідування. Адміністрація всебічно співпрацює з правоохоронними органами задля об’єктивного та неупередженого розслідування цієї справи. Для нас вкрай важливо з’ясувати усі обставини цього випадку” — повідомили у прес-службі адміністрації.

За результатами розслідування обіцяють прийняти відповідні управлінські та кадрові рішення, вжиті заходи щодо виявлення умов та причин, які сприяли вчиненню зазначених протиправних дій.

Нагадаємо, 21 листопада заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області було засуджено до 5 років позбавлення волі за хабар 2 тисячі доларів.

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