За минулий рік в правоохоронній системі виявлено близько 700 хабарників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За минулий рік у правоохоронній системі було виявлено та затримано близько 700 хабарників та осіб, які вчинили кримінальні злочини. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Правоохоронна система важко, але працює. Звичайно, у неї є купа проблем. Наприклад, за минулий рік ми затримали близько 600 зрадників у поліції, близько 50 — у прокуратурі, близько 20 — в СБУ, які вчиняли або кримінальні злочини або були хабарниками. Ми чистимо систему, але вона може більш ефективно працювати лише при суспільній підтримці”, — розповів Луценко.
Нагадаємо, на Одещині, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою, викрили на хабарі начальника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.
Раніше офіцера Національної поліції затримали на отриманні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди співробітниками ГУ СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.