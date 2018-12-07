Керівника військкомату затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Одещині, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою, викрили на хабарі начальника одного з районних військових комісаріатів Одеської області. Передає УНН з посиланням на прес-службу СБ України.
"Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав шість тисяч доларів США від керівника та двох працівників приватного підприємства, які підлягали мобілізації як резервісти в умовах оголошеного воєнного стану. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти в ухиленні від мобілізації представників комерційної структури", - йдеться у повідомленні.
Воєнком був затриманий у службовому кабінеті під час одержання частини хабара. Працівниками СБУ було виявлено п’ять тисяч вісімсот доларів США та майже п’ятдесят тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
У відомстві зазначили, що наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до противоправних дій.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі.