Керівника військкомату затримали на хабарі

"Оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав шість тисяч доларів США від керівника та двох працівників приватного підприємства, які підлягали мобілізації як резервісти в умовах оголошеного воєнного стану. За вказану суму зловмисник обіцяв сприяти в ухиленні від мобілізації представників комерційної структури", - йдеться у повідомленні.



Воєнком був затриманий у службовому кабінеті під час одержання частини хабара. Працівниками СБУ було виявлено п’ять тисяч вісімсот доларів США та майже п’ятдесят тисяч гривень.



Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



У відомстві зазначили, що наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до противоправних дій.



Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали лікаря-експерта комісії Міністерства оборони та голову центру медико-соціальної експертизи за підозрою у вимаганні хабара в учасника бойових дій на Донбасі.



