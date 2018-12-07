Руководителя военкомата задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой, разоблачили на взятке начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал шесть тысяч долларов США от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, подлежащих мобилизации как резервисты в условиях объявленного военного положения. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в уклонении от мобилизации представителей коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
Военком был задержан в служебном кабинете во время получения части взятки. Работниками СБУ было выявлено пять тысяч восемьсот долларов США и почти пятьдесят тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправных действий.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе.