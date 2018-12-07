Руководителя военкомата задержали на взятке

"Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал шесть тысяч долларов США от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, подлежащих мобилизации как резервисты в условиях объявленного военного положения. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в уклонении от мобилизации представителей коммерческой структуры", - говорится в сообщении.



Военком был задержан в служебном кабинете во время получения части взятки. Работниками СБУ было выявлено пять тысяч восемьсот долларов США и почти пятьдесят тысяч гривен.



Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправных действий.



Напомним, в Киеве правоохранители задержали врача-эксперта комиссии Министерства обороны и главу центра медико-социальной экспертизы по подозрению в вымогательстве взятки у участника боевых действий на Донбассе.



