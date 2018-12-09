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За прошлый год в правоохранительной системе обнаружено около 700 взяточников

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошлый год в правоохранительной системе было выявлено и задержано около 700 взяточников и лиц, совершивших уголовные преступления. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.

За прошлый год в правоохранительной системе обнаружено около 700 взяточников

“Правоохранительная система трудно, но работает. Конечно, у нее есть куча проблем. Например, за прошлый год мы задержали около 600 предателей в полиции, около пятидесяти в прокуратуре, около 20 — в СБУ, которые совершали или уголовные преступления или были взяточниками. Мы чистим систему, но она может более эффективно работать только при общественной поддержке”, — рассказал Луценко.

Напомним, в Одесской области, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой, разоблачили на взятке начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Ранее офицера Национальной полиции задержали на получении 100 тысяч гривен неправомерной выгоды сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

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