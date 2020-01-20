Одного выигранного сета не хватило Цуренко для победы над лидером рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В рамках первого круга основы Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Леся Цуренко боролась и с первой ракеткой мира Эшли Барти, передает корреспондент УНН.
Уже в стартовом гейме киевлянке удалось оформить брейк. Далее спортсменки обменивались брейками, но при счете 5:5 Цуренко еще раз выиграла гейм на подаче австралийки и забрала сет в свой актив 7:5.
Со следующего сета первый номер WTA уменьшила количество ошибок и стала играть острее в нападении, что сразу принесло ей свои плоды — 6:1, 6:1.
Добавим, завтра в данном турнире стартуют наши Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.