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Одного выигранного сета не хватило Цуренко для победы над лидером рейтинга WTA

Киев • УНН

 • 11196 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В рамках первого круга основы Открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Леся Цуренко боролась и с первой ракеткой мира Эшли Барти, передает корреспондент УНН.

Одного выигранного сета не хватило Цуренко для победы над лидером рейтинга WTA

Уже в стартовом гейме киевлянке удалось оформить брейк. Далее спортсменки обменивались брейками, но при счете 5:5 Цуренко еще раз выиграла гейм на подаче австралийки и забрала сет в свой актив 7:5.

Со следующего сета первый номер WTA уменьшила количество ошибок и стала играть острее в нападении, что сразу принесло ей свои плоды — 6:1, 6:1.

Добавим, завтра в данном турнире стартуют наши Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

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