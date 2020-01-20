Одного виграного сету не вистачило Цуренко для перемоги над лідером рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В рамках першого кола основи Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу українка Леся Цуренко боролася і з першою ракеткою світу Ешлі Барті, передає кореспондент УНН.
Вже у стартовому геймі киянці вдалося оформити брейк. Далі спортсменки обмінювалися брейками, але при рахунку 5:5 Цуренко ще раз виграла гейм на подачі австралійки та забрала сет до свого активу 7:5.
З наступного сету перший номер WTA зменшила кількість власних помилок та стала грати гостріше в нападі, що одразу принесло їй свої плоди — 6:1, 6:1.
Додамо, завтра в даному турнірі стартуватимуть наші Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.