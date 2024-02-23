Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  52743 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  97172 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  139783 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  172651 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  170757 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  221963 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  253842 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  223323 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  230515 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234127 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 13:57  •  11891 просмотра

Read in English

Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.

Сегодня ночью рф обстреляла Одессу, в результате чего погибли три человека. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Сначала у нас была информация о четырех погибших. Затем охранник помещения, разрушенного в результате атаки рф, вышла на связь. Она сначала самостоятельно, а затем с помощью соответствующих служб выбралась из-под завалов и чудом осталась жива.

К сожалению, трое человек погибли. Тело одного из них пока не опознали. Сильно обгорело", - рассказал он.

Кипер добавил, что ночью рф выпустила по Одессе девять дронов и две ракеты.

"Прилетело в гражданское помещение, которое не имело никакого отношения к ВСУ", - информирует он.

Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека23 февраля 2024, 03:49 • 118815 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
Одне тіло досі не опізнали: Кіпер про наслідки пекельної ночі
One body has not yet been identified: Keeper on aftermath of hellish night
Новости по теме

Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.

Война •   •  11891 просмотра
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении украинских зерновозов, которые проезжали через Польшу, высыпав рапс на пути, что заставило украинское посольство требовать привлечения виновных к ответственности.

Политика •   •  12075 просмотра
Украина направила Польше ноту из-за высыпанного на пути рапса, который транзитом шел в Германию

Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме

77-летняя женщина получила ранения в собственном доме в результате российского обстрела в Новотягинке Херсонской области и была госпитализирована со взрывной травмой, травмами головы и спины.

Война •   •  10906 просмотра
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме

Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

По словам партизан, более 30 танков Т-62 советских времен прибыли в Евпаторию. российские войска расконсервируют резервы из-за успехов украинской армии.

Война •   •  10617 просмотра
Более 30 вражеских танков прибыли на железнодорожную станцию в Евпатории - партизаны

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Из-за военного положения, ограничивающего пероральную вакцинацию диких животных от бешенства и иммунизацию домашних животных, в Украине в 2023 году наблюдался рост случаев бешенства среди животных в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  52743 просмотра
Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

В ответ на 13-й пакет санкций ЕС россия расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну, включив в него представителей Совета Европы и участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Новости Мира •   •  9936 просмотра
В ответ на санкции ЕС: кремль расширил список граждан, которым запрещен въезд в страну

ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

ОАЭ, вероятно, будут удалены из "серого списка" юрисдикций FATF со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег после того, как команда, посетившая страну, подтвердила, что меры по расследованию и судебному преследованию дел с высоким уровнем риска являются устойчивыми.

Экономика •   •  11719 просмотра
ОАЭ планируют исключить из "серого списка" стран, которые отмывают деньги - СМИ

Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины

Ночные атаки россии на украинские порты и промышленные базы в Одессе и Днепре привели к гибели и ранениям гражданских лиц, что заставило посла США в Украине снова призвать к дальнейшей поддержке Украины.

Война •   •  13901 просмотра
Посол США показала последствия ночных атак рф и призвала продолжать поддержку Украины

Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС

Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.

Политика •   •  12990 просмотра
Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Война •   •  16715 просмотра
Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф - СМИ