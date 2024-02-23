Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи

Сегодня ночью рф обстреляла Одессу, в результате чего погибли три человека. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Сначала у нас была информация о четырех погибших. Затем охранник помещения, разрушенного в результате атаки рф, вышла на связь. Она сначала самостоятельно, а затем с помощью соответствующих служб выбралась из-под завалов и чудом осталась жива.

К сожалению, трое человек погибли. Тело одного из них пока не опознали. Сильно обгорело", - рассказал он.

Кипер добавил, что ночью рф выпустила по Одессе девять дронов и две ракеты.

"Прилетело в гражданское помещение, которое не имело никакого отношения к ВСУ", - информирует он.

Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека