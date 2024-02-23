Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи
Киев • УНН
Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.
Сегодня ночью рф обстреляла Одессу, в результате чего погибли три человека. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
"Сначала у нас была информация о четырех погибших. Затем охранник помещения, разрушенного в результате атаки рф, вышла на связь. Она сначала самостоятельно, а затем с помощью соответствующих служб выбралась из-под завалов и чудом осталась жива.
К сожалению, трое человек погибли. Тело одного из них пока не опознали. Сильно обгорело", - рассказал он.
Кипер добавил, что ночью рф выпустила по Одессе девять дронов и две ракеты.
"Прилетело в гражданское помещение, которое не имело никакого отношения к ВСУ", - информирует он.
Атака рф в Одессе: под завалами найдены еще две жертвы, общее количество погибших - 3 человека23 февраля 2024, 03:49 • 118815 просмотров
Одно тело до сих пор не опознали: Кипер о последствиях адской ночи
Вчера вечером россия обстреляла Одессу, в результате чего, по словам главы Одесской областной государственной администрации, три человека погибли и один получил ранения.
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