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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11132 перегляди

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Одне тіло досі не опізнали: Кіпер про наслідки пекельної ночі

Київ • УНН

 • 20468 перегляди

Вчора ввечері росія обстріляла Одесу, в результаті чого, за словами голови Одеської обласної державної адміністрації, три людини загинули і одна отримала поранення.

Одне тіло досі не опізнали: Кіпер про наслідки пекельної ночі

Сьогодні вночі рф обстріляла Одесу, в результаті чого загинуло троє осіб. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Спочатку у нас була інформація про чотирьох загиблих. Потім охоронець приміщення, зруйнованого внаслідок атаки рф, вийшла на звʼязок. Вона спочатку самотужки, а потім за допомогою відповідних служб вибралася з-під завалів і на чудо лишилася жива.

На жаль, троє осіб загинуло. Тіло одного з них поки що не опізнали. Сильно обгоріло", - розповів він.

Кіпер додав, що вночі рф випустила по Одесі девʼять дронів і дві ракети.

"Прилетіло в цивільне приміщення, яке не мало ніякого відношення до ЗСУ", - інформує він.

Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей23.02.24, 05:49 • 127320 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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