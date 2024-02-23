Одне тіло досі не опізнали: Кіпер про наслідки пекельної ночі
Київ • УНН
Вчора ввечері росія обстріляла Одесу, в результаті чого, за словами голови Одеської обласної державної адміністрації, три людини загинули і одна отримала поранення.
Сьогодні вночі рф обстріляла Одесу, в результаті чого загинуло троє осіб. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"Спочатку у нас була інформація про чотирьох загиблих. Потім охоронець приміщення, зруйнованого внаслідок атаки рф, вийшла на звʼязок. Вона спочатку самотужки, а потім за допомогою відповідних служб вибралася з-під завалів і на чудо лишилася жива.
На жаль, троє осіб загинуло. Тіло одного з них поки що не опізнали. Сильно обгоріло", - розповів він.
Кіпер додав, що вночі рф випустила по Одесі девʼять дронів і дві ракети.
"Прилетіло в цивільне приміщення, яке не мало ніякого відношення до ЗСУ", - інформує він.
Атака рф в Одесі: під завалами знайдено ще дві жертви, загальна кількість загиблих - 3 людей23.02.24, 05:49 • 127320 переглядiв