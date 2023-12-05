Одно из последних требований МВФ: Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок

В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления

В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.