Одно из последних требований МВФ: Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок
Президент Зеленский подписал закон № 10016д о возобновлении плановых налоговых проверок предприятий в Украине, вступающий в силу с 7 декабря, о чем сообщил заместитель председателя правления Железняк.
На оккупированной Луганщине россияне милитаризируют украинских подростков
В Луганске при финансовой поддержке кремля открылся центр военной подготовки с целью подготовки подростков к военной службе. Центр национального сопротивления рассматривает это как нарушение международного права.
В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб
Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".
Украинские военные сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный
Украинские силы уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный, когда он пытался нанести ракетно-бомбовый удар по Одесской области. Командующий Военно-воздушными силами Николай Олещук объявил об успешном перехвате.
Украина стала самой милитаризованной страной мира
Украина возглавила рейтинг Глобальный индекс милитаризации, первенство в котором с 2007 года принадлежало Израилю.
Через электронную почту и заказным письмом: Вениславский рассказал, какие способы выдачи повесток рассматривают в ВР
Вениславский сообщил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, касающийся вопросов прохождения военной службы, вопросов связанных с мобилизацией.
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова.
россия и Иран договорились о совместном противодействии западным санкциям
Иран и Россия подписали декларацию, в которой говорится о совместном противодействии наложенным на обе страны западным санкциям.
Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому
Джонсон заявил, что открытая граница США - это бессовестная и неустойчивая катастрофа. Он хочет "немедленное прекращение этого безумия".
В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците в энергосистеме из-за стремительного роста потребления
В Украине ощутимо вырос график потребления электроэнергии в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток от Укрэнерго свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть более экономными в эти часы.