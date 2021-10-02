Одна область Украины отвечает "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Одна область Украины из-за превышения уровня загруженности коек с кислородом соответствует "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 2 октября из-за высокого уровня загруженности коек с кислородом, на фоне роста количества больных COVID-19 "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечает:
Черновицкая область - 67,5%.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,44 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 октября, - почти 12000, что меньше, чем за предыдущие сутки. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что больше, чем накануне.
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