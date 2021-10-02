Одна область України відповідає "помаранчевій" зоні карантину – МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 2 жовтня через високий рівень завантаженості ліжок із киснем, на тлі зростання кількості хворих на COVID-19, "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідає:

Чернівецька область — 67,5%.

Доповнення

У Україні зафіксовано вже 2,44 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 жовтня, - майже 12 тисяч, що менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2,6 тисячі осіб, що більше, ніж напередодні.

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