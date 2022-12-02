Один человек погиб, четверо пострадали в результате удара "волны-убийцы" по круизному лайнеру
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пассажир антарктического круиза погиб, а еще четверо получили ранения после того, как огромная волна ударила по лайнеру. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.
Детали
Инцидент произошел, когда корабль Viking Polaris шел в сторону Ушуаи Аргентина.
В результате инцидента умер гость лайнера. Личность и национальность пассажира не разглашаются. Четыре других гостя получили безопасные для жизни травмы во время инцидента.
Корабль получил "ограниченные повреждения" от "волны-убийцы" и прибыл в Ушуаю "без дальнейших событий", сообщили в компании.
Пассажиры на борту корабля описали нестабильные условия, повлекшие за собой инцидент.
Жительница Калифорнии Беверли Спайкер рассказала ABC News, что из-за "сильного удара" по окну ее и каюты ее мужа, оконная рама разбилась.
"К счастью, наши окна выдержали", - добавила она, хотя и сказала, что другие комнаты на их стороне корабля были "разбиты".
Еще одна пассажир из Северной Каролины, рассказала ABC News, что к тому времени корабль проходил через пролив Дрейка, "известный своими бурными волнами".
Дополнение
Следующая отправка корабля Viking Polaris в Антарктику, запланированная на 5 декабря, была отменена "после тщательного разбирательства", сообщила круизная компания.
По данным Национальной океанической службы, "волны-убийцы", или сильные штормы, более чем вдвое превышают размер обычных волн и очень непредсказуемы.
Ушуая, самый южный край Южной Америки, является отправной точкой для круизов в Антарктиду.