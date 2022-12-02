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Один человек погиб, четверо пострадали в результате удара "волны-убийцы" по круизному лайнеру

Один человек погиб, четверо пострадали в результате удара "волны-убийцы" по круизному лайнеру

Киев • УНН

 • 4563749 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пассажир антарктического круиза погиб, а еще четверо получили ранения после того, как огромная волна ударила по лайнеру. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Инцидент произошел, когда корабль Viking Polaris шел в сторону Ушуаи Аргентина.

В результате инцидента умер гость лайнера. Личность и национальность пассажира не разглашаются. Четыре других гостя получили безопасные для жизни травмы во время инцидента.

Корабль получил "ограниченные повреждения" от "волны-убийцы" и прибыл в Ушуаю "без дальнейших событий", сообщили в компании.

Пассажиры на борту корабля описали нестабильные условия, повлекшие за собой инцидент.

Жительница Калифорнии Беверли Спайкер рассказала ABC News, что из-за "сильного удара" по окну ее и каюты ее мужа, оконная рама разбилась.

"К счастью, наши окна выдержали", - добавила она, хотя и сказала, что другие комнаты на их стороне корабля были "разбиты".

Еще одна пассажир из Северной Каролины, рассказала ABC News, что к тому времени корабль проходил через пролив Дрейка, "известный своими бурными волнами".

Дополнение

Следующая отправка корабля Viking Polaris в Антарктику, запланированная на 5 декабря, была отменена "после тщательного разбирательства", сообщила круизная компания.

По данным Национальной океанической службы, "волны-убийцы", или сильные штормы, более чем вдвое превышают размер обычных волн и очень непредсказуемы.

Ушуая, самый южный край Южной Америки, является отправной точкой для круизов в Антарктиду.

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