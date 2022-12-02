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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок удару "хвилі-вбивці" по круїзному лайнеру

Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок удару "хвилі-вбивці" по круїзному лайнеру

Київ • УНН

 • 4563750 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Пасажир антарктичного круїзу загинув, а ще четверо отримали поранення після того, як величезна хвиля ударила по лайнеру. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Інцидент стався, коли корабель Viking Polaris йшов у бік Ушуаї Аргентина.

Внаслідок інциденту помер гість лайнера. Особа та національність пасажира не розголошуються. Чотири інших гостя отримали безпечні для життя травми під час інциденту.

Корабель отримав "обмежені пошкодження" від "хвилі-вбивці" та прибув до Ушуаї "без подальших подій", повідомили в компанії.

Пасажири на борту корабля описали нестабільні умови, що спричинили інцидент.

Мешканка Каліфорнії Беверлі Спайкер розповіла ABC News, що через "сильний удар" по вікну її та каюти її чоловіка, віконна рама розбилася.

"На щастя, наші вікна витримали", - додала вона, хоча й сказала, що інші кімнати на їхньому боці корабля були "розбиті".

Ще одна пасажир з Північної Кароліни, розповіла ABC News, що на той час корабель проходив через протоку Дрейка, "відому своїми бурхливими хвилями".

Доповнення

Наступне відправлення корабля Viking Polaris до Антарктики, заплановане на 5 грудня, було скасовано "після ретельного розгляду", повідомила круїзна компанія.

За даними Національної океанічної служби, "хвилі-вбивці", або сильні шторми, більш ніж удвічі перевищують розмір звичайних хвиль і дуже непередбачувані.

Ушуая, найпівденніший край Південної Америки, є відправною точкою для круїзів в Антарктиду.

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