Один из ведущих политиков Германии против строительства газопровода “Северный поток-2”

Цитата

“Самой большой ерундой было бы построить руины трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование”, — заявил Вальтер-Борйанс в интервью газете Passauer Neue Zeitung.

По его словам, Германия переживает сейчас масштабные индустриальные преобразования.

“Мы не хотим атомной энергии и планируем еще и отказаться от угля. Но мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии ”, - считает лидер СДПГ.

Напомним

Блинкен заявил Мааса, что США выступают против “Северного потока — 2”. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов, привлеченных к строительству газопровода.