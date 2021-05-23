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Один из ведущих политиков Германии против строительства газопровода “Северный поток-2”

Киев • УНН

 • 13888 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борйанс высказался против прекращения строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет УНН со ссылок на DW.

Один из ведущих политиков Германии против строительства газопровода “Северный поток-2”

Цитата

“Самой большой ерундой было бы построить руины трубопровода длиной более 1000 километров. Это было бы сигналом, что в будущих проектах нельзя полагаться на долгосрочное планирование”, — заявил Вальтер-Борйанс в интервью газете Passauer Neue Zeitung.

По его словам, Германия переживает сейчас масштабные индустриальные преобразования.

“Мы не хотим атомной энергии и планируем еще и отказаться от угля. Но мы не можем отнять у себя еще и газ на переходной стадии ”, - считает лидер СДПГ.

Напомним

Блинкен заявил Мааса, что США выступают против “Северного потока — 2”. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов, привлеченных к строительству газопровода.

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