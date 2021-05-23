Один з провідних політиків Німеччини проти будування газопроводу “Північний потік-2”

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“Найбільшою дурницею було б побудувати руїну трубопроводу довжиною понад 1000 кілометрів. Це було би сигналом, що в майбутніх проектах не можна покладатися на довгострокове планування”, — заявив Вальтер-Борйанс в інтерв’ю газеті Passauer Neue Zeitung.

За його словами, Німеччина переживає зараз масштабні індустріальні перетворення.

“Ми не хочемо атомної енергії та плануємо ще й відмовитися від вугілля. Але тоді ми не можемо відібрати в себе ще й газ на перехідній стадії”, — вважає лідер СДПН.

Нагадаємо

Блінкен заявив Маасу, що США виступають проти “Північного потоку — 2”. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти російських компаній та суден, які залучені до будівництва газопроводу.