Один из пострадавших в результате ДТП в Днепропетровской области в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия близ города Днепр, где пострадало в общей сложности 18 человек, состояние здоровья одного из пострадавших является тяжелым, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Сообщение о подозрении никому еще не вручено. Относительно состояния (пострадавших - ред.), у нас есть информация о двух пострадавших средней тяжести и одного тяжелого, но его жизни ничего не угрожает", - сказала пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, на дороге областного значения вблизи г. Днепр утром 20 августа произошло ДТП, в результате которого травмировались 16 человек.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 18 человек.