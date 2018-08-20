Один из пострадавших в результате ДТП в Днепропетровской области в тяжелом состоянии

"Сообщение о подозрении никому еще не вручено. Относительно состояния (пострадавших - ред.), у нас есть информация о двух пострадавших средней тяжести и одного тяжелого, но его жизни ничего не угрожает", - сказала пресс-секретарь.



Как сообщал УНН, на дороге областного значения вблизи г. Днепр утром 20 августа произошло ДТП, в результате которого травмировались 16 человек.



Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 18 человек.