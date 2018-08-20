Один з постраждалих через ДТП на Дніпропетровщині у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неподалік міста Дніпро, де постраждало загалом 18 осіб, стан здоров’я одного із постраждалих є тяжким, але його життю нічого не загрожує. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
"Повідомлення про підозру нікому ще не вручено. Стосовно стану (постраждалих – ред.), у нас є інформація щодо двох постраждалих середньої тяжкості і один тяжкий, але його життю нічого не загрожує", - сказала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, на дорозі обласного значення поблизу м. Дніпро вранці 20 серпня сталась ДТП, внаслідок якої травмувались 16 осіб.
Згодом, стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 18 осіб.