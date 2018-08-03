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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21599 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 82299 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119620 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127457 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166793 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152557 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140467 просмотра

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Один из подозреваемых в убийстве Вороненкова голодает уже 12 сутки

Один из подозреваемых в убийстве Вороненкова голодает уже 12 сутки

Киев  •  УНН

 • 11369 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Ярослав Тарасенко молчит и голодает уже 12 день. Об этом сообщила мать Ярослава Александра Григоревна.

"Голодает уже 12 сутки и молчит ... Он считает свой арест незаконным", - сказала мать.

По словам матери Ярослава, это уже третье голоданиt.

На вопрос УНН, как Ярослав себя чувствует подозреваемый не отвечает.

Отметим, что второй подозреваемый Александр Лось, который также прибыл на заседание, отвечал на вопросы судей вместо Ярослава и сообщил коллегии судей о причинах молчания Тарасенко.

Напомним, сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоится подготовительное заседание в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

23 марта 2017, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

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