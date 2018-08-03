Один из подозреваемых в убийстве Вороненкова голодает уже 12 сутки

"Голодает уже 12 сутки и молчит ... Он считает свой арест незаконным", - сказала мать.

По словам матери Ярослава, это уже третье голоданиt.

На вопрос УНН, как Ярослав себя чувствует подозреваемый не отвечает.

Отметим, что второй подозреваемый Александр Лось, который также прибыл на заседание, отвечал на вопросы судей вместо Ярослава и сообщил коллегии судей о причинах молчания Тарасенко.



Напомним, сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоится подготовительное заседание в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.



23 марта 2017, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.