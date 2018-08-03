Один з підозрюваних у вбивстві Вороненкова голодує вже 12 добу

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Київ • УНН

 • 11369 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ярослав Тарасенко мовчить і голодує вже 12 добу. Про це УНН повідомила мати Ярослава Олександра Григорєвна.

"Голодує вже 12 добу і мовчить...Він вважає свій арешт незаконним",- сказала мати.

За словами матері Ярослава, це вже третє голодування.

На запитання УНН, як Ярослав себе почуває підозрюваний не відповідає.

Зазначимо, що другий підозрюваний Олександр Лось, котрий також прибув на засідання, відповідав на запитання суддів замість Ярослава та повідомив колегії суддів про причини мовчання Тарасенка.

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, обвинувачених у співучасті у вбивстві колишнього депутата Державної Думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.

23 березня 2017 року, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

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