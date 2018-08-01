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Один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения

Один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Рамин Парса, один из пассажиров разбившегося во вторник в Мексике самолета Embraer 190, успел сделать видеозапись момента падения лайнера. Ее опубликовал в своем Facebook в среду отец его друга, Джерри Дуглас Уитт — младший, информирует УНН.

На записи продолжительностью 23 секунды видно, что самолет разгоняется для взлета под очень сильным дождем, сопровождающимся сильными порывами ветра. В некоторые моменты видимость из иллюминатора почти нулевая. Предположительно, сразу после отрыва от земли происходит сильный удар, после чего камера выпадает из рук, при этом на записи слышно, как другие пассажиры начинают кричать.

На борту лайнера мексиканской авиакомпании Aeromexico находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа, из них 98 получили травмы, никто не погиб. К настоящему времени, согласно информации Aeromexico, из больниц выписались уже 64 человека.

Лайнер выполнял рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии случившегося, причиной аварии стали сложные погодные условия. По данным властей, в числе пассажиров были подданные Испании и граждане США.

Как сообщал УНН, минувшей ночью появились первые детали и видео крушения самолета в Мексике, на котором находились 100 пассажиров.

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