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Один з пасажирів літака, що розбився в Мексиці зняв на відео момент падіння

Київ • УНН

 • 9824 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Рамін Парса, один з пасажирів літака Embraer 190, що розбився у вівторок в Мексиці, встиг зробити відеозапис моменту падіння лайнера. Її опублікував у своєму Facebook в середу батько його друга, Джеррі Дуглас Вітт-молодший, інформує УНН.

На записі тривалістю 23 секунди видно, що літак розганяється для зльоту під дуже сильним дощем, що супроводжується сильними поривами вітру. В деякі моменти видимість з ілюмінатора майже нульова. Імовірно, відразу після відриву від землі відбувається сильний удар, після чого камера випадає з рук, при цьому на записі чутно, як інші пасажири починають кричати.

На борту лайнера мексиканської авіакомпанії Aeromexico знаходилися 103 людини: 99 пасажирів і чотири члени екіпажу, з них 98 отримали травми, ніхто не загинув. До теперішнього часу, згідно з інформацією Aeromexico, з лікарень виписалися вже 64 людини.

Лайнер виконував рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією того, що сталося, причиною аварії стали складні погодні умови. За даними влади, в числі пасажирів були піддані Іспанії і громадяни США.

Як повідомляв УНН, минулої ночі з’явилися перші деталі та відео катастрофи літака у Мексиці, на якому знаходилися 100 пасажирів.

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