"Один из самых влиятельных в истории Италии": Мелони отдала дань памяти Берлускони
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник отдала дань памяти бывшему премьер-министру и лидеру партии-партнера в правительственной коалиции Forza Italia Сильвио Берлускони, который умер ранее сегодня, описав его как одну из самых влиятельных фигур в истории страны, пишет УНН.
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"Сильвио Берлускони был прежде всего борцом, он был человеком, который никогда не боялся защищать свои убеждения, и именно это мужество и решительность сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии", - так премьер-министр Джорджа Мелони вспомнила Сильвио Берлускони в видеообращении.
"С ним мы боролись, побеждали, проигрывали много битв. И для него мы также доставим домой те цели, которые поставили перед собой вместе. Прощай, Сильвио", - добавила она в другой части обращения.
Напомним
В Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.