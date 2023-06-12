"Один из самых влиятельных в истории Италии": Мелони отдала дань памяти Берлускони

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"Сильвио Берлускони был прежде всего борцом, он был человеком, который никогда не боялся защищать свои убеждения, и именно это мужество и решительность сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии", - так премьер-министр Джорджа Мелони вспомнила Сильвио Берлускони в видеообращении.

"С ним мы боролись, побеждали, проигрывали много битв. И для него мы также доставим домой те цели, которые поставили перед собой вместе. Прощай, Сильвио", - добавила она в другой части обращения.

Напомним

В Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.