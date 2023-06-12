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"Один з найвпливовіших в історії Італії": Мелоні віддала данину пам'яті Берлусконі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в понеділок віддала данину пам’яті колишньому прем’єр-міністру та лідеру партії-партнера в урядовій коаліції Forza Italia Сільвіо Берлусконі, який помер раніше сьогодні, описавши його як одну з найвпливовіших фігур в історії країни, пише УНН.

"Один з найвпливовіших в історії Італії": Мелоні віддала данину пам'яті Берлусконі

Цитата

"Сільвіо Берлусконі був перш за все борцем, він був людиною, яка ніколи не боялася захищати свої переконання, і саме ця мужність і рішучість зробили його одним із найвпливовіших людей в історії Італії", - так прем'єр-міністр Джорджа Мелоні згадала Сільвіо Берлусконі у відеозверненні.

"З ним ми боролися, перемагали, програвали багато битв. І для нього ми також доставимо додому ті цілі, які поставили перед собою разом. Прощавай, Сільвіо", - додала вона в іншій частині звернення.

Нагадаємо

В Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі.

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