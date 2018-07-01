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Один из самых известных преступников Франции во второй раз сбежал из тюрьмы

Один из самых известных преступников Франции во второй раз сбежал из тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Преступник Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году, сбежал на вертолете из тюрьмы. Он является одним из самых известных гангстеров Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что побег был похож на настоящий блокбастер: трое вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет.

Вертолет, пилот которого был взят в заложники, нашли сгоревшим к северу от Парижа. Полиция сейчас допрашивает пилота.

Добавим, что Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать взрывчатку, чтобы вырваться из тюрьмы и бежать на машине, которая ждала его снаружи.

Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.

Как сообщал УНН, поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки. За информацию, которая поможет задержать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн.


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