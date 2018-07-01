Один из самых известных преступников Франции во второй раз сбежал из тюрьмы

Отмечается, что побег был похож на настоящий блокбастер: трое вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет.



Вертолет, пилот которого был взят в заложники, нашли сгоревшим к северу от Парижа. Полиция сейчас допрашивает пилота.



Добавим, что Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать взрывчатку, чтобы вырваться из тюрьмы и бежать на машине, которая ждала его снаружи.

Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.



Как сообщал УНН, поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки. За информацию, которая поможет задержать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн.





