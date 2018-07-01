Один з найвідоміших злочинців Франції удруге втік з в'язниці

Відмічається, що втеча була схожа на справжній блокбастер: троє озброєних чоловіків під стінами тюрьми відволікали увагу охоронців, поки Редуан Фаїд сідав у вертольот.



Вертоліт, пілот якого був узятий в заручники, знайшли згорілим на північ від Парижа. Поліція зараз допитує пілота.



Додамо, що Фаїд вже раніше втікав з в'язниці. У 2013 році він взяв в заручники чотирьох тюремних охоронців, перш ніж використати вибухівку, щоб вирватися з в'язниці і втекти на машині, яка чекала його зовні.

Він був у бігах протягом шести тижнів, перш ніж поліція заарештувала його в готелі зі спільником.



Як повідомляв УНН, пошуки злочинця, який втік із зали Миргородського райсуду напередодні, тривають другу добу. За інформацію, яка допоможе затримати його, поліція гарантує винагороду у 50 тис. грн.





