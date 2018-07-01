Один з найвідоміших злочинців Франції удруге втік з в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Злочинець Редуан Фаїд, який відбував 25-річний термін у в'язниці в департаменті Сена і Марна на південь від Парижа за збройне пограбування і вбивство жінки-поліцейської в 2010 році, втік на гелікоптері з в'язниці. Він є одним з найвідоміших гангстерів Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Відмічається, що втеча була схожа на справжній блокбастер: троє озброєних чоловіків під стінами тюрьми відволікали увагу охоронців, поки Редуан Фаїд сідав у вертольот.
Вертоліт, пілот якого був узятий в заручники, знайшли згорілим на північ від Парижа. Поліція зараз допитує пілота.
Додамо, що Фаїд вже раніше втікав з в'язниці. У 2013 році він взяв в заручники чотирьох тюремних охоронців, перш ніж використати вибухівку, щоб вирватися з в'язниці і втекти на машині, яка чекала його зовні.
Він був у бігах протягом шести тижнів, перш ніж поліція заарештувала його в готелі зі спільником.
Як повідомляв УНН, пошуки злочинця, який втік із зали Миргородського райсуду напередодні, тривають другу добу. За інформацію, яка допоможе затримати його, поліція гарантує винагороду у 50 тис. грн.