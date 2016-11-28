Один из руководителей патрульной полиции во Львове избил своего подчиненного

"Конфликт действительно имел место. Мы доложили об этих событиях в департамент. В тот же день был подписан приказ о служебном расследовании. На данный момент этот командир отстранен от должности. Сейчас идет служебное расследование", - рассказал заместитель начальника управления Максим Пидболячный.

Напомним, как сообщал УНН, заместителя главного врача одной из львовских больниц поймали на взятке.