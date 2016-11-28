Один из руководителей патрульной полиции во Львове избил своего подчиненного
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. На прошлой неделе, 23 ноября, во Львове возник конфликт между командиром роты патрульной полиции Львова Романом Борисенко и его подчиненным - 23-летним лейтенантом полиции Виталием Цендровским. Об этом сообщили в Управлении по соблюдению прав человека (УСПЧ) Национальной полиции Украины. В патрульной полиции Львова корреспонденту УНН подтвердили, что такой конфликт был.
"Конфликт действительно имел место. Мы доложили об этих событиях в департамент. В тот же день был подписан приказ о служебном расследовании. На данный момент этот командир отстранен от должности. Сейчас идет служебное расследование", - рассказал заместитель начальника управления Максим Пидболячный.
Напомним, как сообщал УНН, заместителя главного врача одной из львовских больниц поймали на взятке.