Один з керівників патрульної поліції у Львові побив свого підлеглого

“Конфлікт дійсно мав місце. Ми доповіли про ці події в департамент. В той же день був підписаний наказ про службове розслідування. На даний момент цей командир відсторонений від посади. Зараз триває службове розслідування”, — розповів, заступник начальника управління Максим Підболячний.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень затримали на хабарі.