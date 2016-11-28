Один з керівників патрульної поліції у Львові побив свого підлеглого
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулого тижня, 23 листопада, у Львові виник конфлікт між командиром роти патрульної поліції Львова Романом Борисенком та його підлеглим – 23-річним лейтенантом поліції Віталієм Цендровським. Про це повідомили в Управлінні з додержання прав людини (УЗПЛ) Національної поліції України. В патрульній поліції Львова кореспонденту УНН підтвердили, що такий конфлікт справді був.
“Конфлікт дійсно мав місце. Ми доповіли про ці події в департамент. В той же день був підписаний наказ про службове розслідування. На даний момент цей командир відсторонений від посади. Зараз триває службове розслідування”, — розповів, заступник начальника управління Максим Підболячний.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, заступника головного лікаря однієї з львівських лікарень затримали на хабарі.