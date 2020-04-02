Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса

Во всех лигах, управляемых Федерацией баскетбола Хорватии, ни один чемпион не будет объявлен. В сезоне 2020/21 клубы, выступавшие в кампании 2019/20, останется без изменений. То есть не произойдет повышений и понижений в классе между различными дивизионами.

"Из-за экономической ситуации, в которой мы окажемся в сентябре или октябре, когда лиги должны начаться уже нужно искать определенные решения. Поскольку кризис поразил всех, без сомнения, это отразится и на спорте. Поэтому мы хотим сделать любые изменения в системе соревнований более легкими и доступными, чтобы баскетбольные клубы могли лучше подготовиться к следующему сезону", - пояснил суть решения президент федерации Стойко Вранкович.

Стоит отметить, что лидером первенства Хорватии после 21 тура был БК "Задар" с 18 выигрышами, дальше идет самый титулованный клуб страны "Цибона" (17). Всего участие принимали 12 команд.