Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72379 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85505 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98510 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 106393 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92006 просмотра

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Федерация баскетбола Хорватии объявила о досрочном завершении всех соревнований под эгидой организации из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт федерации.

Во всех лигах, управляемых Федерацией баскетбола Хорватии, ни один чемпион не будет объявлен. В сезоне 2020/21 клубы, выступавшие в кампании 2019/20, останется без изменений. То есть не произойдет повышений и понижений в классе между различными дивизионами.

"Из-за экономической ситуации, в которой мы окажемся в сентябре или октябре, когда лиги должны начаться уже нужно искать определенные решения. Поскольку кризис поразил всех, без сомнения, это отразится и на спорте. Поэтому мы хотим сделать любые изменения в системе соревнований более легкими и доступными, чтобы баскетбольные клубы могли лучше подготовиться к следующему сезону", - пояснил суть решения президент федерации Стойко Вранкович.

Стоит отметить, что лидером первенства Хорватии после 21 тура был БК "Задар" с 18 выигрышами, дальше идет самый титулованный клуб страны "Цибона" (17). Всего участие принимали 12 команд.

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