Один із європейських чемпіонатів достроково завершили через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Федерація баскетболу Хорватії оголосила про дострокове завершення всіх змагань під егідою організації через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт федерації.
У всіх лігах, керованих Федерацією баскетболу Хорватії, жоден чемпіон не буде оголошений. В сезоні 2020/21 клуби, які виступали в кампанії 2019/20, залишиться без змін. Тобто не відбудеться підвищень та понижень у класі між різними дивізіонами.
"Через економічну ситуацію, в якій ми опинимося у вересні або жовтні, коли ліги повинні розпочатися, вже потрібно шукати певні рішення. Оскільки криза вразила всіх, без сумніву, це відіб'ється і на спорті. Тому ми хочемо зробити будь-які зміни в системі змагань більш легкими і доступними, щоб баскетбольні клуби могли краще підготуватися до наступного сезону", - пояснив суть рішення президент федерації Стойко Вранкович.
Варто відзначити, що лідером першості Хорватії після 21 туру був БК "Задар" з 18 виграшами, далі йде найбільш титулований клуб країни "Цибона" (17). Всього участь приймали 12 команд.