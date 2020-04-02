Один із європейських чемпіонатів достроково завершили через коронавірус

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Федерація баскетболу Хорватії оголосила про дострокове завершення всіх змагань під егідою організації через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на сайт федерації.

У всіх лігах, керованих Федерацією баскетболу Хорватії, жоден чемпіон не буде оголошений. В сезоні 2020/21 клуби, які виступали в кампанії 2019/20, залишиться без змін. Тобто не відбудеться підвищень та понижень у класі між різними дивізіонами.

"Через економічну ситуацію, в якій ми опинимося у вересні або жовтні, коли ліги повинні розпочатися, вже потрібно шукати певні рішення. Оскільки криза вразила всіх, без сумніву, це відіб'ється і на спорті. Тому ми хочемо зробити будь-які зміни в системі змагань більш легкими і доступними, щоб баскетбольні клуби могли краще підготуватися до наступного сезону", - пояснив суть рішення президент федерації Стойко Вранкович.

Варто відзначити, що лідером першості Хорватії після 21 туру був БК "Задар" з 18 виграшами, далі йде найбільш титулований клуб країни "Цибона" (17). Всього участь приймали 12 команд.

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