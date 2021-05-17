Один из самых дорогих вратарей мира пропустит Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вратарь "Барселоны" и сборной Германии Тер Штеген не сможет помочь национальной команде на чемпионате Европы, сообщает УНН со ссылкой на Instagram голкипера.
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Тер Штеґен сообщил, что решил сделать хирургическое вмешательство на колене. Именно поэтому вратарь и не поедет на Евро-2020.
“Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Жаль, что я пропущу Евро-2020 и не буду вместе с немецкой сборной. Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим! Верю, что после летней паузы мы вновь будем играть с болельщиками, я скучаю по этим! Спасибо за поддержку в течение тяжелого сезона”, — сообщил Тер Штеген.
Детали
29-летний страж ворот дебютировал за сборную Германии 26 мая 2012 года. Всего за команду он провел 24 матча. На клубном уровне в этом сезоне вратарь сыграл 40 поединков.
Дополнение
Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет 75 млн. евро — входит в тройку самых дорогих вратарей мира.