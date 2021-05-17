Один із найдорожчих воротарів світу пропустить Євро-2020

Цитата

Тер Штеґен повідомив, що вирішив зробити хірургічне втручання на коліні. Саме через це воротар і не поїде на Євро-2020.

“Разом з медичним штабом клубу я вирішив, що мені потрібно додаткове хірургічне втручання на коліні. Шкода, що я пропущу Євро-2020 і не буду разом із німецькою збірною. Вперше за багато років я буду вболівати вдома, підтримуючи свою країну. Сподіваюся, ми переможемо! Вірю, що після річної паузи ми знову гратимемо з уболівальниками, я сумую за цим! Дякую за підтримку протягом важкого сезону”, — повідомив Марк-Андре тер Штеген.

Деталі

29-річний страж воріт дебютував за збірну Німеччини 26 травня 2012 року. Всього за команду він провів 24 матчі. На клубному рівні цього сезону воротар відіграв 40 поєдинків.

Доповнення

Орієнтована трансферна вартість воротаря складає 75 млн. євро — входить до трійки найдорожчих воротарів світу.