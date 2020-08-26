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Один из лидеров сборной Украины вдвое добавил в трансферной цене

Киев • УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в Италии. По их итогам изменения коснулись и двух украинских исполнителей, передает УНН.

Один из лидеров сборной Украины вдвое добавил в трансферной цене

Полузащитник итальянской “Аталанты” и сборной Украины Руслан Малиновский значительно подорожал в трансферной стоимости, а именно на 10 млн. евро. Сейчас его цена составила 21 млн. евро. Он стал вторым самым дорогим украинцем сейчас, уступив только Александру Зинченко, который оценивается в 24 млн. евро.

Украинец также занимает 68 место среди самых дорогих игроков Серии А, и 24-е в списке самых дорогих полузащитников Серии А.

Примечательно, что Евгений Шахов, который защищает цвета “Лечче” подешевел на 100 тыс. евро — 1,5 млн. евро.

Добавим также, самым ценным игроком Серии А стал бельгийский форвард “Интера” Лукаку, трансферная стоимость которого составила 85 млн. евро. Вслед за ним разместился аргентинский нападающий “Ювентуса” Дибала (80) и еще один бомбардир из Аргентины Лаутаро Мартинес (70) представляющий “Интер”.

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