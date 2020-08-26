Один із лідерів збірної України вдвічі додав у трансферній ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які виступають в Італії. За їх підсумком зміни торкнулися і двох українських виконавців, передає УНН.
Півзахисник італійської “Аталанти” і збірної України Руслан Маліновський значно подорожчав у трансферній вартості, а саме на 10 млн. євро. Наразі його ціна склала 21 млн. євро. Він став другим найдорожчим українцем на даний момент, поступившись лише Олександру Зінченку, який оцінюється в 24 млн. євро.
Українець також посідає 68 місце серед найдорожчих гравців Серії А, і 24-те в списку найдорожчих півзахисників Серії А.
Примітно, що Євген Шахов, який захищає кольори “Лечче”, подешевшав на 100 тис. євро — 1,5 млн. євро.
Додамо також, найціннішим гравцем Серії А став бельгійський форвард “Інтера” Ромелу Лукаку, трансферна вартість якого склала 85 млн. євро. Слідом за ним розташувався аргентинський нападник “Ювентуса” Пауло Дібала (80) і ще один бомбардир з Аргентини Лаутаро Мартінес (70), що представляє “Інтер”.