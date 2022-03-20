Один из лидеров немецкой Бундеслиги усилился баскетболистом сборной Украины

Детали

30-летний Липовый выступал за "Прометей" с начала сезона 2020/2021. В этой кампании он набирал 6,0 очков и 4,0 подборов в Суперлиге при реализации 39 процентов трехочковых бросков. В Лиге чемпионов у него в среднем 4,2 очка и 2,0 подборов.

Заметим, что "Бонн" (18 побед и 7 поражений) сейчас занимает вторую строчку в регулярном сезоне Бундеслиги, уступая лишь "Баварии".

Цитата

"Александр Липовый - опытный профессионал с высоким баскетбольным IQ, который уже продемонстрировал свои навыки на серьезном европейском уровне", - прокомментировал подписание наставник украинца "Бонна" Туомас Иисало.

Дополнение

Ранее другие баскетболисты сборной Украины изменили клубные прописки через войну россии с Украиной: Денис Бобров перешел из "Днепра" во французский "Нантер", Илья Сидоров и Александр Мішула перешли к чешскому "Йиндржихув-Градец" и "Брно" соответственно, Сергей Павлов к испанской "Мелильи".

Напомним

Из-за российского вторжения на территорию Украины все спортивные клубы "Прометея" были расформированы несмотря на то, что мужской баскетбольный клуб имел высокие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА.