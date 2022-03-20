Один із лідерів німецької Бундесліги підсилився баскетболістом збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Форвард "Прометея" та збірної України Олександр Липовий став гравцем німецького "Бонн Телеком", підписавши контракт до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, передає УНН.
Деталі
30-річний Липовий виступав за "Прометей" з початку сезону 2020/2021. В цій кампанії він набирав 6,0 очок та 4,0 підбирань у Суперлізі при реалізації 39 відсотків триочкових кидків. У Лізі чемпіонів у нього в середньому 4,2 очки та 2,0 підбирань.
Зауважимо, що "Бонн" (18 перемог і 7 поразок) зараз займає другу сходинку в регулярному сезоні Бундесліги, поступаючись лише "Баварії".
Цитата
"Олександр Липовий – досвідчений професіонал із високим баскетбольним IQ, який уже продемонстрував свої навички на серйозному європейському рівні", - прокоментував підписання українця наставник "Бонна" Туомас Іісало.
Доповнення
Раніше інші баскетболісти збірної України змінили клубні прописки через війну росії з Україною: Денис Бобров перейшов із "Дніпра" у французький "Нантер", Ілля Сидоров та Олександр Мішула перейшли до чеського "Йіндржихув-Градець" і "Брно" відповідно, Сергій Павлов до іспанської "Мелільї".
Нагадаємо
Через російське вторгнення на територію України усі спортивні клуби "Прометею" були розформовані попри те, що чоловічий баскетбольний клуб мав високі шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів ФІБА.