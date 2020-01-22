Один из лидеров "Карпат" сменил львовский клуб на "Десну"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Львовские "Карпаты" и черниговская "Десна" достигли согласия по трансферу хавбека Алексея Гуцуляка, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу львовян.
Воспитанник "зелено-белых" сыграл в Премьер-лиге за львовскую команду 100 матчей и отличился 12 забитыми голами.
Стоит заметить, что последний юбилейный поединок в декабре 2019-го Алексей провел именно против черниговской команды.
Добавим также, пока "Десна" занимает 4 строчку в чемпионате Украины, а "Карпаты" замыкает таблицу.