Один із лідерів "Карпат" змінив львівський клуб на "Десну"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Львівські "Карпати" та чернігівська "Десна" досягли згоди щодо трансферу хавбека Олексія Гуцуляка, інформує УНН з посиланням на прес-службу львів'ян.
Вихованець "зелено-білих" зіграв у Прем’єр-лізі за львівську команду 100 матчів і відзначився 12 забитими голами.
Варто зауважити, що останній ювілейний поєдинок у грудні 2019-го Олексій провів саме проти чернігівської команди.
Додамо також, наразі "Десна" займає 4 рядок в чемпіонаті України, а "Карпати" замикають таблицю.