Одессу заливает дождем: власти рассказали о ситуации на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Одессе ливень идет уже второй день. Городские власти сообщили, что сейчас на магистральных улицах движение не остановлено, пишет УНН.
Детали
На магистральных улицах города Одессы продолжается движение, несмотря на подтопление дорог. Сейчас в Одессе идет дождь.
Напомним
Начиная с 25 мая несколько регионов Украины подверглись сильной непогоде. В Днепре автомобили передвигались "плавая" из-за проливного дождя, а заборы дворов были заполнены градом. Такая же ситуация наблюдалась и в Одессе и Харькове. Ранее синоптики предупреждали, что 26 мая также ожидается штормовое предупреждение.