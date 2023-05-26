Одессу заливает дождем: власти рассказали о ситуации на дорогах

Детали

На магистральных улицах города Одессы продолжается движение, несмотря на подтопление дорог. Сейчас в Одессе идет дождь.

Напомним

Начиная с 25 мая несколько регионов Украины подверглись сильной непогоде. В Днепре автомобили передвигались "плавая" из-за проливного дождя, а заборы дворов были заполнены градом. Такая же ситуация наблюдалась и в Одессе и Харькове. Ранее синоптики предупреждали, что 26 мая также ожидается штормовое предупреждение.