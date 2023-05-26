Одесу заливає дощем: влада розповіла про ситуацію на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Одесі злива йде вже другий день. Міська влада повідомила, що наразі на магістральних вулицях рух не зупинено, пише УНН.
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На магістральних вулицях міста Одеси продовжується рух, попри підтоплення доріг. Наразі в Одесі йде дощ.
Нагадаємо
Починаючи з 25 травня кілька регіонів України зазнали сильної негоди. В Дніпрі автомобілі пересувалися "плаваючи" через проливний дощ, а паркани дворів були заповнені градом. Така ж ситуація спостерігалася і в Одесі та Харкові. Раніше синоптики попереджали, що 26 травня також очікується штормове попередження.