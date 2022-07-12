Одессу посетил глава МИД Греции: обсудил с мэром внесение города в список ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Одессу посетил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на одесский горсовет.
Детали
Одним из основных вопросов, который мэр Геннадий Труханов обсудил с главой МИД Греции, было внесение исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Нашу кандидатуру на принятие в основной список поддерживает огромное количество стран и городов, в том числе Греция. Я знаю, что у Вас, господин министр, колоссальный опыт во взаимодействии с ЮНЕСКО, поэтому я благодарю Вас за поддержку", – сказал Труханов.
Никос Дендиас также посетил Одесский национальный академический театр оперы и балета. Он отметил, что в городе отличная архитектура, которая заслуживает внесения в список ЮНЕСКО.
"Я благодарю Вас за то, что Вы занимаетесь этим вопросом и со своей стороны обещаю поддержку. Мы обязаны сохранить уникальное наследие" – добавил министр.
Напомним
Внести Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО предложила итальянская делегация.