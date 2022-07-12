Одесу відвідав глава МЗС Греції: обговорив з мером внесення міста у список ЮНЕСКО

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Одне з основних питань, яке мер Геннадій Труханов обговорив з главою МЗС Греції, було внесення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Нашу кандидатуру на прийняття до основного списку підтримує величезна кількість країн та міст, зокрема й Греція. Я знаю, що у Вас, пане міністре, колосальний досвід у взаємодії з ЮНЕСКО, тому я дякую Вам за підтримку", – сказав Труханов.

Нікос Дендіас також відвідав Одеський національний академічний театр опери та балету. Він зазначив, що в місті чудова архітектура, яка заслуговує на внесення до списку ЮНЕСКО.

"Я дякую Вам за те, що Ви займаєтеся цим питанням і зі свого боку обіцяю підтримку. Ми зобов'язані зберегти унікальну спадщину" – додав міністр.

Нагадаємо

Внести Одесу до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО запропонувала італійська делегація.