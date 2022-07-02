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Слідом за борщем: Одесу цього року теж можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Слідом за борщем: Одесу цього року теж можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 297930 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще цього року. Таку думку надзвичайний та повноважний посол України у Франції, постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко висловив в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"На черзі Одеса (внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – ред.). Зараз дуже швидкими темпами опрацьовується досьє. Я думаю, що ще в цьому році Одеса буде під захистом ЮНЕСКО", – сказав посол.

За його словами, Україна має підтримку групи друзів в ЮНЕСКО.

"Це була ініціатива італійської делегації. Дуже швидко Міністерство культури України подало заявку. І ми опрацьовуємо досьє по пришвидшеній процедурі", – додав він.

Додамо

У квітні у міській раді повідомили, що історичний центр Одеси може потрапити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за спрощеною процедурою. До підготовки відповідних документів уже залучили експертів.

Нагадаємо

1 липня елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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