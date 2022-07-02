Вслед за борщом: Одессу в этом году тоже могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в этом году. Такое мнение чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Вадим Омельченко выразил в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"На очереди Одесса (внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО – ред.). Сейчас очень быстрыми темпами прорабатывается досье. Я думаю, что еще в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО", – сказал посол.
По его словам, Украина имеет поддержку группы друзей в ЮНЕСКО.
"Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры Украины подало заявку. И мы прорабатываем досье по ускоренной процедуре", – добавил он.
Добавим
В апреле в городском совете сообщили, что исторический центр Одессы может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по упрощенной процедуре. К подготовке соответствующих документов уже были привлечены эксперты.
Напомним
1 июля элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.